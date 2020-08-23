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"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200823/1030762560/Zagovor-klassikov-Evdokiya-Rostopchina-Schastliva-ya-naedine-s-toboyu-.html

Несправедливо забытый талант. Красавица-графиня, женщина незаурядного ума, родоначальница русского феминизма. Танцевала с Пушкиным и дружила с Лермонтовым. Неудачный брак. Любовные приключения. Множество врагов: от Николая I до Чернышевского.

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"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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