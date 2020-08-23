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Такие обстоятельства: Кобахия о семье, войне, публицистике

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200823/1030800541/Takie-obstoyatelstva-Kobakhiya-o-seme-voyne-publitsistike.html

Этот год юбилейный для ученого-археолога, государственного и общественного деятеля, Героя Абхазии Батала Кобахия. 18 августа ему исполнилось 65 лет.

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Такие обстоятельства: Кобахия о семье, войне, публицистике

Государственный и общественный деятель, Герой Абхазии Батал Кобахия в интервью радио Sputnik рассказал о том, почему не стал актером, хотя с детства мечтал, играл в юношеские годы на сцене и даже дважды собирался поступить в ГИТИС. Юбиляр поделился воспоминаниями о родителях, дедушках и бабушках, об атмосфере, в которой рос.  

"…Знаете, мама была такая народная артистка, только у нее не было сцены театра, не играла в кино. Она была, как фейерверк, ураган…Отец нас в семье никогда не ругал, но мы его почитали очень. Он был персона, все крутились в доме вокруг него, когда он шел в театр. Одевали его всей семьей…Он стоял, как король, и мы его выпускали…", - сказал Кобахия.

О том, как изменила его Отечественная война народа Абхазии, что сегодня волнует, не нравится, сколько сборников можно выпустить на основе его рассказов, эссе, заметок, очерков и почему книги еще не изданы, а также о коллекции головных уборов и "назло" кому он их носит, Батал Самсонович рассказал в беседе на радио Sputnik Абхазия.


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