Такие обстоятельства: Кобахия о семье, войне, публицистике

Радио Такие обстоятельства: Кобахия о семье, войне, публицистике

Государственный и общественный деятель, Герой Абхазии Батал Кобахия в интервью радио Sputnik рассказал о том, почему не стал актером, хотя с детства мечтал, играл в юношеские годы на сцене и даже дважды собирался поступить в ГИТИС. Юбиляр поделился воспоминаниями о родителях, дедушках и бабушках, об атмосфере, в которой рос.

"…Знаете, мама была такая народная артистка, только у нее не было сцены театра, не играла в кино. Она была, как фейерверк, ураган…Отец нас в семье никогда не ругал, но мы его почитали очень. Он был персона, все крутились в доме вокруг него, когда он шел в театр. Одевали его всей семьей…Он стоял, как король, и мы его выпускали…", - сказал Кобахия.

О том, как изменила его Отечественная война народа Абхазии, что сегодня волнует, не нравится, сколько сборников можно выпустить на основе его рассказов, эссе, заметок, очерков и почему книги еще не изданы, а также о коллекции головных уборов и "назло" кому он их носит, Батал Самсонович рассказал в беседе на радио Sputnik Абхазия.