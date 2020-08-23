Восток - дело тонкое: почему "Белое солнце пустыни" цитируют по сей день

Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому вестерну "Белое солнце пустыни". Как понимать фразу "не везет мне в смерти - повезет в любви"? И почему Восток - дело тонкое?