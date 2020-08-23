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Восток - дело тонкое: почему "Белое солнце пустыни" цитируют по сей день

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200823/1030801133/Vostok---delo-tonkoe-pochemu-Beloe-solntse-pustyni-tsitiruyut-po-sey-den.html

Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому вестерну "Белое солнце пустыни". Как понимать фразу "не везет мне в смерти - повезет в любви"? И почему Восток - дело тонкое?

Радио
Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день


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Темы:
Подкасты РИА (371)

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