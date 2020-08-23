Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день

Слушайте подкасты РИА
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому вестерну "Белое солнце пустыни". Как понимать фразу "не везет мне в смерти - повезет в любви"? И почему Восток - дело тонкое?
Слушайте подкасты РИА
Дети других национальностей могут обучаться в любых школах республики, в том числе и абхазских. Ограничения касаются только этнических абхазов.
Министр обороны Абхазии Владимир Ануа посетил форум "Армия-2020", где поучаствовал в переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека. Из них 92 выздоровели.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik