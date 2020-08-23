"ЯсноПонятно": с чего начать сортировать мусор и зачем это делать

Батарейки и лампочки нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами, экологичность одноразовых бумажных стаканчиков и пакетов - это миф, а от сока в коробках лучше вовсе отказаться. Как сортировать мусор ? И куда выбрасывать, чтобы его действительно переработали?

Радио "ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать

Почему в магазин лучше ходить с многоразовой сумкой, а в кофейню — со своей кружкой? Сколько нужно воды, чтобы сделать пару джинсов? Куда деть старую мебель и стройматериалы после ремонта? И как со всем этим связан раздельный сбор мусора?

Лина, Ваня и Ксюша разбираются, как выбрасывать мусор правильно, и почему надо меньше покупать. Руководитель движения "РазДельный Сбор" в Московском регионе, эковолонтёр Валерия Коростелёва рассказывает про четыре простых шага, которые помогут начать сортировать мусор и приучить к этому домашних.

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