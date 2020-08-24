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Дополнительное время: Амина Аншба о большом теннисе

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Sputnik Абхазия
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О том, какую роль сыграл отец Амины Аншба в выборе большого тенниса, как она настраивается на матч, как любит отдыхать, абхазская теннисистка рассказала в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.

Радио
Дополнительное время: Амина Аншба о большом теннисе

Теннис - это то, ради чего я живу сейчас, даже не представляю своей жизни без этого спорта, сказала Аншба в беседе на радио.   

"Как только я взяла в руки ракетку, мне сразу она понравилась, большой теннис - это такой азартный вид спорта, бегаешь за мячиком, делаешь какие-то упражнения, я полюбила его с первых минут", - отметила Аншба.   

Абхазская теннисистка рассказала, как важно правильно настроить себя на игру.

"Я всегда настраиваюсь на то, что не будет легко, потому что, если у меня в голове будет мысль, что я сейчас выйду, обыграю, и все мне дастся легко, то все пойдет наоборот. Нужно всегда настраиваться, любой матч он будет сложный, ты должен сконцентрироваться на все 100% и играть абсолютно каждый мяч, и не думать, что будет потом. Поражения я воспринимаю болезненно, я не люблю проигрывать, мне все время хочется выигрывать. Конечно, психологически тяжело переносить поражения, но к этому нужно относиться проще. Можно иметь невероятные физические данные, можно быть выносливым и иметь силу удара, но при этом если будут проблемы с психологией, ты дальше не пойдешь. Главное, наладить контакт у себя в голове и нужно всегда уметь договариваться с самим собой", - сказала Аншба.   

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах, согласно международному рейтингу WTA, Аншба занимает 187 место в мировой таблице.

 


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