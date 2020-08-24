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Нетрудный возраст: воспитанники студии "Нарт" Барчан и Агрба об актерском мастерстве

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200824/1030814482/Netrudnyy-vozrast-vospitanniki-studii-Nart-Barchan-i-Agrba-ob-akterskom-masterstve.html

Воспитанники детской театральной студии "Нарт" при Абхазском государственном драматическом театре Леон Барчан и Астан Агрба рассказали в эфире радио Sputnik о том, как пришли в театр и стали осваивать актерское мастерство.

Радио
Нетрудный возраст: воспитанники студии "Нарт" Барчан и Агрба об актерском мастерстве

По словам Леона Барчан, он с детства мечтает стать актером, выступать на сцене и сниматься в кино.

"У меня с детства была цель стать актером и придерживаюсь ее… Я всегда хотел показать что-то свое", - сказал Барчан в эфире радио Sputnik Абхазия.

Юный актер Астан Агрба рассказал, что в отличие от друга, у него не было мечты играть на сцене, но осваивание мастерства доставляет ему большое удовольствие.

"Можно сказать, я случайно попал в детскую театральную  студию, на этот шаг сподвигла старшая сестра. У меня был выбор между театром и футболом. Не знаю, что случилось, но театр меня "зацепил", отдал ему  предпочтение. Занимаюсь тем делом, от которого получаю удовольствие. С каждым разом становится все более… не могу передать это словами", - сказал Агрба.

Ребята рассказали о первых ролях в спектакле, о том, как настраивают себя на игру на сцене, что чувствуют после выступления перед зрителями.

Детская театральная студия "Нарт" работает при Абхазском государственном драмтеатре с сентября 2018 года. Дебют 16 воспитанников студии состоялся в декабре 2018 года в новогоднем спектакле "Волшебная палочка". В эти дни в театральную студию проходит новый набор детей с 8 до 16 лет, который продлится до 28 августа. Занятия будут проходить два раза в неделю, обучение бесплатное.


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