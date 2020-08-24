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Военный политолог о теракте в Дамаске: скрытая угроза

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Sputnik Абхазия
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В Дамаске квалифицировали взрыв на газопроводе как теракт. В эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин высказал мнение о том, кто был организатором теракта и на что он был рассчитан.

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Военный политолог о теракте в Дамаске: скрытая угроза

Сирия осталась без электричества, к общему отключению привел взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск, передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.

В эфире радио Sputnik военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин прокомментировал ситуацию.

"Любая из антиправительственных сил, оппозиционных (Башару) Асаду, могла устроить этот теракт, который был рассчитан на широкую мировую огласку, а также на демонстрацию – мол, оппозиция антиасадовская действует. Кроме того, они хотели вызвать кризис, дестабилизацию социальной обстановки в стране. Была обесточена вся Сирия из-за взрыва. Но, по данным сирийских властей, обстановка нормализуется – теракт имел ограниченное действие. Сложно, конечно, контролировать безопасность и сохранность газопроводов. Здесь требуются специальные мобильные силы и непрерывность контроля", – сказал Владимир Карякин.

Он высказал также мнение о том, что поможет справиться с таким положением вещей.

"Надо иметь в виду, что террористические акты будут продолжаться до тех пор, пока скрытая, подпольная оппозиция в Сирии будет существовать. Ее ликвидировать можно только с помощью поддержки населения, которое, в свою очередь, будет оказывать ощутимую поддержку правительственным войскам", – сказал Владимир Карякин.

Министр нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе на юге страны произошел в результате теракта. Из строя вышли три станции.

В правительстве обещают постепенно восстановить электроснабжение на всей территории страны. Специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения, отметили в Миннефти.

"Подачу электроэнергии возобновили в центре Дамаска, в остальных районах восстановим постепенно", – заявил Али Ганем телеканалу Ikhbariya.

По его прогнозу, в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".


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