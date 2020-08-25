Такие обстоятельства: Чичерина об Абхазии и любви к загородной жизни

Российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен Юлия Чичерина приехала в Абхазию на отдых, а заодно выступит на концертах, посвященных празднованию Дня признания независимости Абхазии. Об этом она рассказала на радио Sputnik Абхазия

Радио Такие обстоятельства: Чичерина об Абхазии и любви к загородной жизни

Как рассказала Чичерина, в Абхазию она приехала отдыхать.

"Но так совпало, что есть несколько поводов для праздника. 26 августа – день признания Абхазии, и у меня пока намечено четыре небольших мероприятия, я попою, пользуясь случаем, поздравлю всех с таким прекрасным праздником, поддержу Абхазию", - сообщила певица.

Около 15 лет назад Юлия Чичерина переехала из Москвы в Подмосковье в загородный дом.

"В молодости я переехала в Москву, и мне это сразу не понравилось, захотелось загородной жизни. И как только выпал случай, я сначала снимала загородное жилье, а с годами построила свой дом, где живу уже больше 10 лет. У меня свое хозяйство: конь, собаки, коты, китайские шелковые курицы. У меня есть огород, в теплице помидоры и огурцы, тыквы, кабачки", - похвалилась рок-певица.

Чичерина также поделилась своими впечатлениями от Абхазии.

"В Абхазии я не в первый раз. У меня тут появились друзья. В 2017 году, когда было 20-летие группы "Чичерина", я приезжала специально в Абхазию, потому что на Руси мне что-то не пелось, а мне надо было спеть целый альбом. Я приехала сюда на два дня и спела. Я очень люблю природу. Абхазия, по-моему, самый дендраро-ботанический уголок. Здесь растет все. А я житель деревенский и все это люблю", - отметила Юлия.

26 августа 19:00 на Набережной Махаджиров состоится праздничный концерт, в котором примут участие абхазские эстрадные исполнители и российские певицы Юлия Чичерина и Александра Морозова.

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