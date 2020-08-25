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Кварчия об увеличении возрастного ценза депутатам: Парламент – не учебный центр

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200825/1030819650/Kvarchiya-ob-uvelichenii-vozvratnogo-tsenza-deputatam-Parlament--ne-uchebnyy-tsentr.html

Конституционный суд Абхазии одобрил увеличение возрастного ценза для депутатов. Спикер Парламента Валерий Кварчия в эфире радио Sputnik прокомментировал данную инициативу, автором которой он является.

Радио
Кварчия об увеличении возвратного ценза депутатам: Парламент – не учебный центр

Конституционный суд Абхазии признал проект Конституционного закона "О поправке к Конституции Республики Абхазия "О возрастном цензе депутатов" соответствующим требованиям главы 7 Конституции, об этом сообщается на сайте суда. 

Депутаты Парламента направили в суд запрос о соответствии проекта закона "О поправках к Конституции Республики Абхазия "О возрастном цензе депутатов" требованиям Конституции.

Депутаты мотивировали свой запрос тем, что установленный действующим законодательством возрастной ценз в 25 лет для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны и призванных заниматься законотворческой деятельностью, недостаточен. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Конституционный суд Абхазии одобрил увеличение возрастного ценза для депутатов

Инициатором данной поправки выступил спикер Парламента Валерий Кварчия. Как он сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия, данный вопрос в Парламенте страны поднимается уже давно.

"Еще в пятом созыве Парламента мы обсуждали этот вопрос. И не только этот, но и вопрос поднятия верхней возрастной планки. И сейчас работают молодые депутаты. Они уже чему-то научились, но практика показывает, что 25 лет – это не тот возраст, чтобы решать государственные проблемы, не имея никакого опыта. Человек должен иметь определенный стаж работы, должен иметь обязательно высшее образование. У нас все это не прописано. Должны быть ограничения, чтобы фильтровать кандидатов. Мы хотим еще внести и обязательное знание государственного языка", - рассказал Кварчия.

По мнению спикера Парламента, поправки о возрастном цензе могут качественно изменить работу законодательного органа страны.  

"Здесь не учебный центр. Мы взяли человека с улицы, со студенческой скамьи, и он хочет себя показать, а опыта нет, знаний нет. И порой создается очень нерабочая обстановка, что мешает работе. Парламент – это законодательный орган. Человек должен знать наши законы, он должен уметь анализировать, принимать решения, подавать предложения.   


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