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Василий Колташов
© Sputnik / Александр Кривошеев

Эксперт: США – основной пользователь кибератак и идеологического воздействия в интернете

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200825/1030821099/Ekspert-SShA--osnovnoy-polzovatel-kiberatak-i-ideologicheskogo-vozdeystviya-v-internete.html

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал об угрозах кибербезопасности в мире и высказал свое мнение касательно того, кто за ними стоит.

Радио
Эксперт: США – основной пользователь кибератак и идеологического воздействия в интернете

США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что сами США - основной пользователь механизма кибератак и идеологического воздействия в интернете, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, единственное, что раздражает американцев - это, что кто-то в принципе, например, Россия, Китай или Индия могут на этом поле хоть какую-то конкуренцию им составлять.

"То, что они (США - ред.) на этом поле если не монополисты, то, по крайней мере, абсолютные лидеры - эти данные нам сообщают. Это говорит о том, что США - американская администрация, американская элита - прекрасно понимают, что данный механизм для них полезен", - сказал Колташов в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что и дальше во всех "интересных точках" для США они будут действовать, не ограничивая себя ни в чем, в том числе и в кибератаках, которые можно будет списать на кого угодно.

 


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