Такие обстоятельства: Купалба о признании Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Купалба о признании Абхазии

Гарри Купалба в 2008 году был заместителем министра обороны республики. И вот как он вспоминает тот день, когда пришла новость о том, что Россия признала независимость Абхазии.

"В тот день мы не предполагали, что произойдет такое важное событие. В войсках с утра было построение, в Минобороны шла обычная рутинная работа. В то время обстановка была еще сложная, только закончились события, которые имели место в верхней части Кодорского ущелья. Начало работать соглашение Медведева-Саркози. Юрисдикция Абхазии была распространена на всю территорию. В тот день группа Министерства обороны как раз собиралась выехать в Кодорское ущелье, чтобы на месте оценить ситуацию. Нам все время говорили, что признания не будет, но мы ждали. Но что именно в этот день придет признание, мы не предполагали. Министерство обороны не имело такой информации. Была информация находиться на месте после 12 часов, никуда не уезжать. А потом от Руслана Хашиг позвонили и сказали: "смотрите новости, возможно, произойдет что-то важное"… Мы не предполагали, что все это произойдет так быстро. На улице началась стрельба. Эмоции переполняли нас… У кого-то были слезы. У меня лично на каком-то этапе пропал дар речи. Мы ждали. Ждали и получили", - вспоминает Купалба.

Он считает, что абхазское государство имеет большое будущее, если весь народ объединится.

"Получить победу оказалось легче. Много сложнее эту победу удержать и развивать. Часто слышно о том, что хотелось бы… Давайте посмотрим по сторонам, как мы жили в день признания и как живем сегодня. Скажу честно, живем мы намного лучше. Мы перестали видеть хорошее. Признание нам дало возможность самоутвердиться, стать совсем другими людьми. Мы начинаем забывать, как мы ждали этого дня", - отметил Гарри Купалба.