Политолог Хагба: признание Россией Абхазии - гарантия безопасности

Международное признание для республик Южная Осетия и Абхазия – не самая важная проблема, отметил в эфире радио Sputnik политолог Беслана Хагба

Радио Политолог Хагба: признание Россией Абхазии - гарантия безопасности

Политолог Беслан Хагба в интервью радио Sputnik о Дне признания независимости Абхазии.

"Признание такой большой страны как Россия – это самое главное, потому что эта гарантия безопасного существования Южной Осетии и Абхазии", - подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

По словам Беслана Хагбы, учитывая конфронтационный характер и незаинтересованность больших стран, признание наших республик не произойдет в ближайшем будущем.

В заключение Беслан Хагба отметил, что для обеих республик гораздо важнее, что они состоялись как государства при поддержке Российской Федерации.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, подписал Указы о признании Россией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.