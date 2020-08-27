Гаспарян о флаге белорусских оппозиционеров: символ коллаборационистов

Радио Гаспарян о флаге белорусских оппозиционеров: символ коллаборационистов

Бело-красно-белый флаг – это флаг самых первых сепаратистов на пространстве Российской империи и был он впервые использован еще в марте 1917 года, сказал историк.

"Очень интересная коллизия получилась. Первоначально они хотели использовать белый флаг целиком, потому что Белоруссия. Но тогда они подумали, что как-то очень странно получаются разговоры о независимости от России, и, кинув взгляд на белорусскую традиционную вышиванку, они обратили внимание, что посередине есть белая узорчатая полоса. Этот бело-красно-белый флаг таким образом родился", – рассказал историк.

В то время он не нес в себе резко отрицательной коннотации из-за своего малого употребления в годы Гражданской войны, но совсем другая история случилась в годы Великой Отечественной.

"Этот флаг стал символом белорусских коллаборационистов. И даже тогда у них был еще отдельный предмет гордости, как это ни странно прозвучит, что эти цвета совпадают с цветами Гитлерюгенда. Они писали в том числе по этому поводу в Берлин: смотрите, у нас есть такого рода преемственность. Конечно, за этим флагов в Великой Отечественной войне числилось много чего нехорошего", – напомнил Гаспарян.

Затем о полотнище почти забыли, как вдруг после распада СССР этот флаг решили сделать сначала государственным, однако нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от такой идеи. Сразу после этого флаг стал символом белорусской оппозиции.

"Тут, так же как в случае с Украиной, об истории флага, о том, как именно он применялся, предпочитали не вспоминать. И как знать, может быть, в этот раз об этом бы тоже никто не вспомнил, но как только белорусский Координационный совет оппозиции начал делать заявления о том, что они собираются разрывать отношения с Россией, выходить из Союзного государства – вот тут как раз история этого флага в полном объеме и выплыла", – отметил историк.

По его мнению, не все белорусские оппозиционеры в курсе истории флага.

"Когда я читал, что они искренне полагают, что это флаг Великого княжества Литовского, должен огорчить: не совсем. С точки зрения белорусской национальной памяти в республике, где, по минимальным данным, погиб каждый четвертый в годы Великой Отечественной войны, а по максимальным – каждый третий, я, мягко говоря, не убежден в уместности использования подобного рода символики", – отметил Гаспарян.