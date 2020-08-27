Летчик военно-воздушных сил Абхазии Солопов: с детства влюблен в авиационную форму

О том, почему молодой летчик военно-воздушных сил Абхазии Митрофан Солопов решил связать свою жизнь с авиацией, в чем прелесть этой профессии он рассказал в эфире радио Sputnik.

Радио Летчик военно-воздушных сил Абхазии Солопов: с детства влюблен в авиационную форму

27 августа - День Военно-Воздушных Сил Абхазии.

Митрофан Солопов уже год как числится в рядах военно-воздушных сил Абхазии. Сразу после окончания учебы в Сызранском авиационном училище, он приехал в республику, чтобы продолжить

"Основополагающий фундамент в выборе профессии заложил мой дедушка, Герой Абхазии, Нодар Герзмаа. С детства я наблюдал как он осуществлял полеты, как он ходил в форме... Авиационная форма – это статус, это красиво. Бывало, что получилось с ним летать, чувство, когда отрываешься от земли, не передать словами. Мне это очень понравилось, зацепило, и я решил пойти по стопам дедушки. Моей мечтой было осуществить свой первый полет с дедушкой, но, когда я был на 3 курсе он умер. Однако, я летал и летаю с его родным братом, полковником ВВС Нурием Герзмава. Он меня наставляет учит", - рассказал юный летчик в беседе на радио Sputnik.

Днем рождения абхазской авиации можно считать 27 августа 1992 года, когда вблизи Гудауты на полевой аэродром "Лыхнашта" произвели посадку два самолета Ан-2, принадлежащие Республике Абхазия. Они доставили груз военного назначения. Первым экипажем управляли Вячеслав Эшба и Абдул Эльдарханов, а вторым – Отар Квициния и Александр Ковальчук. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов авиаторы Абхазии проявили мужество и героизм. Защитники неба Абхазии осуществлявших "воздушный мост" с блокадным Ткуарчалом, внесли огромный вклад в Победу.