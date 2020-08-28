Дополнительное время: Лавриченко рассказал, зачем изучать теорию игры в футбол

Доцент кафедры теории и методики футбола кубанского университета физической культуры, преподаватель-инструктор центра подготовки специалистов в сфере футбола "Юг" Владислав Лавриченко в эфире радио Sputnik рассказал, для чего нужно изучать теорию и методику футбола.

Радио Дополнительное время: Лавриченко рассказал, зачем изучать теорию игры в футбол

Основа теории футбола связана с правилами игры, также к теории можно отнести основные понятия об игре в футбол: тактика, техника игры, физическая и психологическая подготовка - это и есть предмет теории, отметил Лавриченко в беседе на радио.

"Футбол мы не можем рассматривать просто, как вид спорта. Мы его рассматриваем с позиции происхождения - для чего он был нужен и для чего сегодня существует, если эти вещи понимать, то тогда мы будем относится к футболу по-другому. Футбол, прогрессируя стремится к тому, чтобы привлекать болельщика, потому и правила усовершенствуются. Футбол не может быть только ради футболистов", - отметил Лавриченко.

По словам преподавателя-инструктора чтобы заниматься чем-то профессионально, человек должен иметь определенный багаж, но этот багаж еще не есть результат работы, его результат будет проявляться в его способности эту информацию правильно переварить и перенести в процесс. Без теории и методики переносить в практику нечего, кроме своего личного опыта, отметил Лавриченко.