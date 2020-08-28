20:20 28 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.64
  • EUR88.74
Поиск
© Sputnik

Дополнительное время: Лавриченко рассказал, зачем изучать теорию игры в футбол

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200828/1030824888/Dopolnitelnoe-vremya-Lavrichenko-rasskazal-zachem-izuchat-teoriyu-igry-v-futbol-.html

Доцент кафедры теории и методики футбола кубанского университета физической культуры, преподаватель-инструктор центра подготовки специалистов в сфере футбола "Юг" Владислав Лавриченко в эфире радио Sputnik рассказал, для чего нужно изучать теорию и методику футбола.

Радио
Дополнительное время: Лавриченко рассказал, зачем изучать теорию игры в футбол

Основа теории футбола связана с правилами игры, также к теории можно отнести основные понятия об игре в футбол: тактика, техника игры, физическая и психологическая подготовка - это и есть предмет теории, отметил Лавриченко в беседе на радио.  

"Футбол мы не можем рассматривать просто, как вид спорта. Мы его рассматриваем с позиции происхождения - для чего он был нужен и для чего сегодня существует, если эти вещи понимать, то тогда мы будем относится к футболу по-другому. Футбол, прогрессируя стремится к тому, чтобы привлекать болельщика, потому и правила усовершенствуются. Футбол не может быть только ради футболистов", - отметил Лавриченко.   

По словам  преподавателя-инструктора чтобы заниматься чем-то профессионально, человек должен иметь определенный багаж, но этот багаж еще не есть результат работы, его результат будет проявляться в его способности эту информацию правильно переварить и перенести в процесс. Без теории и методики переносить в практику нечего, кроме своего личного опыта, отметил Лавриченко.   


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Пели и плясали: как прошел день международного признания Абхазии
"Против Белоруссии началась гибридная война": Лукашенко о "дипломатической бойне"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться