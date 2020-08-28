Отец Игнатий рассказал об особенностях празднования Успения Богородицы в Абхазии

О православном празднике Успения Богородицы и традициях празднования его в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) .

Радио Отец Игнатий рассказал об особенностях празднования Успения Богородицы в Абхазии

Сегодня православные Абхазии отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. В республике праздничный выходной день.

Абхазы издревле с особым трепетом почитают Анпсха (Богородица). В стране много храмов в честь Девы Марии, в частности храм в Лдзаа, недалеко от Пицунды (Анан Лдзааных). Имя Пресвятой Богородицы носит собор в селе Мыку Очамчырского района, датируемый Х веком. В Гудаутском районе – Лыхненский храм Успения Божьей Матери, построенный в X-XI веках.

"Верующие тщательно готовятся к этому празднику. Особенно в южных православных странах: Греции, Абхазии, Болгарии высоко чтут память царицы небесной. У нас в Абхазии очень много храмов посвящены Успению Богородицы: в Лыхны, Дранде, Мыку, во многих деревнях…В сам праздник верующие дома совершают краткую молитву, идут натощак в близлежащие храмы, принимают участие в богослужении в честь Успения царицы небесной, причащаются", - рассказал настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).

Он отметил, что в Абхазии имеются свои особенности празднования этого дня, традиции, которые устоялись из-за того, что не было возможности молиться в православных храмах.

"Были тяжелые обстоятельства в Абхазии, когда людей отвращали от церкви. Это война с Турцией, годы советского лихолетья, многие были отлучены от церкви, от православного вероисповедания. Возникли традиции, не скажу, что новые, так как почитание Матери Божьей в Абхазии особенное, идет с древнейших времен. Многие абхазы в этот день едут в деревню в родительский дом и там накрывают столы, зажигают свечи, старший со всей семьей молится Богу и царице небесной. Этот день перерос в такой домашний праздник, и приносит населению большую радость в Абхазии", - сказал отец Игнатий.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.