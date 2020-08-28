Политолог: США хотят контролировать всю финансовую систему мира

До тех пор, пока в системе расчетов международной торговли используется доллар, Вашингтон будет пользоваться своим конкурентным преимуществом, считает политолог Леонид Крутаков.

Радио Политолог: США хотят контролировать всю финансовую систему мира

США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны РФ, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19. Попавшие в список НИИ подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Вашингтона беспочвенны и Россия хотела бы получить разъяснения.

В интервью радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил, что США реализуют свое конкурентное преимущество.

"Да, нам рассказывали очень долго, что финансовая система нейтральна, что она политически не ангажирована, что она подчиняется неким определенным правилам, которые никак не связаны с национальными интересами США. Ну, вот мы сейчас видим, что на самом деле это была если не ложь, то прямое введение в заблуждение, потому что если финансовая система принадлежит и разработана определенным государством, то государство и руководит ею. … Пока не создана отдельная система расчетов международной торговли, а используется доллар, у них остается это преимущество", – сказал он.

По мнению Крутакова, вопрос создания альтернативной системы взаиморасчетов – это вопрос будущего мира.

"Либо мы все признаем господство США, становимся под звездно-полосатый флаг и не рыпаемся, либо мы все-таки делаем некую инклюзивную систему, где учитываются интересы всех партнеров и участников торгового оборота", – отметил он, добавив, что санкции Вашингтона действительно могут оказать серьезные негативные последствия.

Крутаков подчеркнул, что США стремятся взять под контроль всю финансовую систему мира.