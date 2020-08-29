"Это надолго": как отучить ребенка материться

Через это проходят все. Мат войдёт в лексикон ребёнка, даже если в семье говорят только на литературном русском. Почему детям интересна обсценная лексика? Как на него реагировать и, кстати, нужно ли бороться с матом в речи вашего малыша?

Радио Подкаст "Это надолго": как отучить ребенка материться

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, стоит ли воспринимать бранные слова из уст ребенка как катастрофу, и существуют ли действенные способы отучить его больше не использовать мат (конечно, при условии что вы сами на нем не разговариваете).

Когда дети впервые встречаются с матом? Как в зависимости от возрастного периода меняется отношение к употреблению табуированных слов? Как правильно реагировать: просить "вымыть рот с мылом", поговорить или, может, вообще игнорировать произошедшее? В чём ошибаются взрослые, пытаясь отучить детей от плохих слов? Стоит ли делать замечания чужим детям, которые кроют друг друга отборным трёхэтажным матом?

Об этом Настя и Лина спрашивают подросткового психолога, индивидуального и группового терапевта центра "Точка" и проекта "Перекресток" Софью Калякину.

Если подросток не только матерится, а вообще взрослеет слишком бурно, поможет эта бесплатная памятка.

4:00 Почему иногда мат действует очень терапевтично

6:00 Зачем матерятся взрослые понятно, но зачем мат детям?

7:20 Откуда дети "приносят" мат

9:00 Как взрослым реагировать на бранную лексику из уст детей

9:30 Стоит ли объяснять значения плохих слов

10:30 Как обсудить ситуацию

12:30 Сработает ли способ полного игнорирования ситуации

13:30 Ситуация: подросток начал браниться

16:00 Мат в школе — протест против учителя?

18:25 Мат как потребность во внимании

21:45 Проанализировать своё поведение: что может стоять за бурной реакцией на детский мат

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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