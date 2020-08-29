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Состав уходит в тайгу: жизнь Ольги, которая нашла работу мечты

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"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история.

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Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты

Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из трамваев и обожает свою работу.

Маршрут открыли в 1988 году, одним из последних в стране. Трамвай занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый северный в мире. Он был и пока ещё остаётся главной гордостью города. Журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова поговорила с вагоновожатой Ольгой Золотухиной, которая каждый день курсирует по необычному маршруту.
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Темы:
Подкасты РИА (376)

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