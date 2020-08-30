"Заговор классиков": Денис Давыдов, я люблю кровавый бой

Низкорослый человек бешеной энергии. Герой-партизан 1812 года. Генерал. Стихи писал с той же яростью, что и рубил шашкой врагов. Увлекательный прозаик-мемуарист. Помещик. Ловелас. Правдолюб. Друг Пушкина (повлиял на его поэзию).

Радио "Заговор классиков". Денис Давыдов. Я люблю кровавый бой!

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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