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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем: идиократия - постепенное отупение населения Земли, часть 2

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Кажется, что сегодня люди, за которых всё делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого. Так ли это?

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Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчеты без калькулятора, а растениеводство, шитье и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания. 

Разобраться в этой теме помогал Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.

Мы говорили на схожую тему в предыдущем выпуске: "Идиократия. Постепенное отупение населения Земли", часть 1.

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