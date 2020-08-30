Мы все умрем: идиократия - постепенное отупение населения Земли, часть 2

Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчеты без калькулятора, а растениеводство, шитье и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания.
Разобраться в этой теме помогал Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.
Мы говорили на схожую тему в предыдущем выпуске: "Идиократия. Постепенное отупение населения Земли", часть 1.
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