"Правда тела": существует ли правильное питание на самом деле

Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?

Радио "Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

Пережевывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"?

Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге?

Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.

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02:00 Что такое правильное питание и существует ли оно вообще?

06:55 Правила питания для здоровых людей без ожирения

09:00 Есть или не есть углеводы?

10:30 Атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить

15:00 Что ещё кроме сахара?

16:00 "Работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять

19:00 Сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов

21:10 Теория калорийности не работает?

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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