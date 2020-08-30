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"Правда тела": существует ли правильное питание на самом деле

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Подкасты РИА (377)
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Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?

Радио
"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

Пережевывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? 

Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге?

Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
02:00 Что такое правильное питание и существует ли оно вообще?
06:55 Правила питания для здоровых людей без ожирения
09:00 Есть или не есть углеводы?
10:30 Атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить
15:00 Что ещё кроме сахара?
16:00 "Работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять
19:00 Сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов
21:10 Теория калорийности не работает?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (377)

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