"Правда тела": существует ли правильное питание на самом деле

Пережевывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"?
Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге?
Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.
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02:00 Что такое правильное питание и существует ли оно вообще?
06:55 Правила питания для здоровых людей без ожирения
09:00 Есть или не есть углеводы?
10:30 Атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить
15:00 Что ещё кроме сахара?
16:00 "Работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять
19:00 Сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов
21:10 Теория калорийности не работает?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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