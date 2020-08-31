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Елена Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Кобахия о подходах к изучению абхазского языка

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200831/1030829552/Takie-obstoyatelstva-Kobakhiya-o-podkhodakh-k-izucheniyu-abkhazskogo-yazyka.html

Преподаватель Абхазского государственного университета Елена Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своим мнением о том, как поднять престиж абхазского языка и мотивировать детей изучать его более углубленно.

Радио
Такие обстоятельства: Кобахия о подходах к изучению абхазского языка

Приказ министра просвещения и языковой политики Абхазии о запрете поступления детей абхазской национальности в неабхазские школы отменен. Когда был издан этот приказ, в пресс-службе ведомства пояснили, что он мотивирован двумя целями: первая - поднять статус и уровень языка, вторая – в период распространения коронавирусной инфекции разгрузить русские школы.

Преподаватель АГУ Елена Кобахия считает, что в данной ситуации необходимо думать о том, как действовать дальше.

"Конечно, приказ вызвал недоумение, потому что мы на протяжении десятилетий пытаемся решить эту архисложную проблему, но все эти годы действия людей и структур, ответственных за развитие абхазского языка, были разрозненными, нескоординированными, не было единого подхода к решению вопроса. Были отдельные личные и общественные инициативы, но не было единого концептуального подхода. Возможно, это и тормозило решение очень серьезной проблемы. И да, был соблазн ускорить решение проблемы. Поэтому этот приказ и появился. Но сейчас самое главное - не уводить дискуссию в плоскость политическую, а засучив рукава, оценив реально ситуацию, работать и выработать единую концепцию развития абхазского языка, продумать, как должны работать абхазские школы, что такое абхазские школы, как это закреплено в Конституции, как мы будем решать эту проблему, что делать с учителями… Тут огромный ворох проблем, который надо решать поэтапно. Невозможно на уровне одного приказа проблему решить. Сейчас очень важно отправиться дальше и очень серьезно заниматься с сообществом, которое ответственно за развитие абхазского языка, с учителями, с воспитателями детских садов. Мы, правда, очень много обсуждаем, и это затянулось на десятилетия, поэтому я понимаю желание министра действительно ускорить этот процесс. Но можно отправиться в другую, конструктивную плоскость", - сказала Елена Кобахия.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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