Эксперт о поставке второго полка С-400 в Турцию: выбирают лучшее, что есть

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik рассказал, почему Турция заключила второй контракт на покупку С-400.

Радио Эксперт о поставке второго полка С-400 в Турцию: выбирают лучшее, что есть

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Турция реализует самостоятельную политику в области закупок оружия, кстати, Турция - вторая по мощи и по своему боевому потенциалу страна член НАТО, тем не менее Турция выбрала не американский комплекс "Пэтриот", который навязывались активно, а российский С-400. Такой выбор обусловлен выдающимися тактико-техническими характеристиками зенитно-ракетной системы С-400. Наша научно-конструкторская мысль опережает американскую. Мы всегда опережали США в области разработки системы комплексов противовоздушной обороны. С-400 сегодня в определенной степени - визитная карточка российского оборонного промышленного комплекса на мировом рынке вооружений. По своим способностям, возможностям, ничего другого аналогичного просто нет. Турция выбирает лучшее, что есть. Сегодня выбор Турции абсолютно естественен и, несмотря на массированное давление, Эрдоган не поддался этому давлению, потому что он понимает, что С-400 гарантированно обеспечит безопасность своего воздушного пространства", - отметил эксперт.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя санкциями, а также отменой продажи новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.

Администрация американского президента Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.