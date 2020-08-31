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Осия об инвестициях в Абхазию: необходим агрессивный маркетинг

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200831/1030844475/Osiya-ob-ekonomicheskom-razvitii-Abkhazii-neobkhodimo-primenyat-agressivnyy-marketing.html

О своем видении социально-экономического развития Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал один из победителей конкурса "Гордость Абхазия", выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО Алмахсит Осия.

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Такие обстоятельства: Осия о видении развития Абхазии

По итогам конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" 25 августа  были объявлены имена пятерых победителей. Согласно условиям конкурса, победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн-голосования. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

Определенные точки роста для экономики Абхазии есть, и в ближайшей перспективе это развитие туристической сферы и сельского хозяйства, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия один из победителей конкурса "Гордость Абхазии" Алмахсит Осия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Бейя: горжусь, что подаю пример моим ученикам

"Сферу высоких технологий надо развивать, но здесь и сейчас мы не можем этого делать, потому что как минимум это очень дорого. Точка роста, я думаю, - это туризм, как бы банально это ни звучало. Основная проблема отрасли - это некая сезонность, которая вызывает определенные колебания в экономике. Я предлагал в рамках своей презентации решение этой проблемы. Например, развитие горнолыжных курортов, которые позволили бы продлить этот сезон. Когда и летом, и зимой у тебя есть крупные отрасли, обеспечивающие экономику", - сказал Осия.

Он отметил, что необходимо также развивать и сельское хозяйство.

"Одна из точек роста, конечно же, - сельское хозяйство. Наша природа благоволит этому. Но сельское хозяйство преуспело только в тех странах, где вкладывались в технологии. С этой точки зрения необходимо увеличить финансирование. С учетом природных условий у нас можно развивать экобренд, создавать экологически чистый продукт и продвигать на российский рынок. И это будет востребовано, сегодня в мире экология - важный аспект", - сказал Алмахсит Осия.

Для воплощения различных проектов, которые могли бы помочь развитию страны, необходимо применять агрессивный маркетинг. С его помощью можно привлечь инвестиции в страну, считает Осия.

"Одна из потенциальных возможностей - это проведение агрессивного маркетинга, агрессивной рекламы. Я считаю, что руководству Абхазии, МИДу стоит максимально быстро, дерзко, эффективно абсолютно на разных площадках демонстрировать свою продукцию, культуру. Делать это везде и одновременно", - сказал Осия.

Полную версию беседы можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

 "Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

 


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