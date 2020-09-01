Снетков об операции по поднятию тела спелеолога на Арбаике: риски сведены к нулю

Спелеолог Евгений Снетков в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о ходе операции по подъему тела погибшего коллеги в пещере на Арбаике.

Радио Снетков об операции по поднятию тела спелеолога на Арбаике: риски сведены к нулю

Носилки с телом погибшего под завалами спелеолога Павла Демидова подняты до середины пещеры, сообщается на странице "Спелеологи вконтакте".

Тело погибшего спелеолога 31 сентября удалось поднять до глубины 150 метров, сообщил Снетков.

"Вся глубина пещеры 305 метров. Работало четыре человека, так как больше одновременно невозможно. Утром ушла новая группа в составе четырех человек. К пяти вечера они планируют тело достать. Это спелеологи – друзья Паши Демидова, которые по совместительству являются и общественными спасателями. У них есть опыт вытаскивания пострадавших, у них есть снаряжение, и они действуют как спасатели", - рассказал Евгений Снетков.

По его словам, риски по проведению спасательной операции на сегодняшний день фактически сведены к нулю. Самая опасная часть операции – извлечение тела из-под завала, выполнена благополучно.

Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на Арбаике.

29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.