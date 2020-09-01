Гунба об открытии школы в Гагре: восторг и благодарность

О том, в какой атмосфере открыли абхазскую среднюю школу №1 в Гагре после капитального ремонта, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор образовательного учреждения Хана Гунба.

Радио Гунба об открытии школы в Гагре: восторг и благодарность

Гагрская школа №1 имени Чамагуа впервые открыла двери для учеников 1 сентября после ремонта, осуществленного в рамках Инвестпрограммы.

Как отметила директор школы Хана Гунба, примечательно, что школа распахнула двери после ремонта в юбилейный год, спустя 50 лет после открытия.

"В столь важную юбилейную дату мы открываем новую абхазскую школу в городе Гагра. Долгое время мы готовились к этому празднику. Все эти дни школа была открыта, приходили родители, мы вместе проводили генеральную уборку. И все это время мы слышали восторженные отклики, слова благодарности со стороны родителей и педагогического коллектива. Действительно, сегодня в городе Гагра отстроена и открыта современная, большая школа, соответствующая всем образовательным стандартам. В школе есть все условия для организации качественного учебного процесса", - рассказала Гунба.

Хана Гунба отметила, что открытие этой школы разгрузило другие образовательные учреждения, так как за последние годы в районе наблюдается поток детей из абхазских семей в абхазскую школу.

Гагрская школа №1 была открыта в 1970 году. Первым директором стал Чинчор Агрба. С 1977 года директором был Хараз Чамагуа, чье имя носит школа.