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© Foto / из личного архива Ханы Гунба

Гунба об открытии школы в Гагре: восторг и благодарность

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200901/1030851891/Gunba-ob-otkrytii-shkoly-v-Gagre-vostorg-i-blagodarnost-.html

О том, в какой атмосфере открыли абхазскую среднюю школу №1 в Гагре после капитального ремонта, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор образовательного учреждения Хана Гунба.

Радио
Гунба об открытии школы в Гагре: восторг и благодарность

Гагрская школа №1 имени Чамагуа впервые открыла двери для учеников 1 сентября после ремонта, осуществленного в рамках Инвестпрограммы.

Как отметила директор школы Хана Гунба, примечательно, что школа распахнула двери после ремонта в юбилейный год, спустя 50 лет после открытия.

"В столь важную юбилейную дату мы открываем новую абхазскую школу в городе Гагра. Долгое время мы готовились к этому празднику. Все эти дни школа была открыта, приходили родители, мы вместе проводили генеральную уборку. И все это время мы слышали восторженные отклики, слова благодарности со стороны родителей и педагогического коллектива. Действительно, сегодня в городе Гагра отстроена и открыта современная, большая школа, соответствующая всем образовательным стандартам. В школе есть все условия для организации качественного учебного процесса", - рассказала Гунба.

Хана Гунба отметила, что открытие этой школы разгрузило другие образовательные учреждения, так как за последние годы в районе наблюдается поток детей из абхазских семей в абхазскую школу.  

Гагрская школа №1 была открыта в 1970 году. Первым директором стал Чинчор Агрба. С 1977 года директором был Хараз Чамагуа, чье имя носит школа.


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