Попов о Бесланской трагедии: террористы пришли убивать, договариваться было бесполезно

Радио Попов о Бесланской трагедии: террористы пришли убивать, договариваться было бесполезно

1 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла онлайн-конференцию, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

Президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий Попов находился в тот день рядом с оперштабом, и вот что он вспоминает в годовщину теракта в Бесланской школе.

"Взрыв произошел по моим часам в 13.03. Через 25-30 секунд произошел второй взрыв. Скорее всего, это была детонация. Фактически началось стихийное освобождение, потому что был взрыв, побежали заложники, начали по ним стрелять в спины. И все, кто находились рядом со школой, первыми приняли этот бой. Глупо говорить о том, что это делали спецназовцы или кого-то снял снайпер. Пришлось бы рассказывать о тактике и способах действия спецназа, на что мы не имеем права. Это абсолютная ложь. Теперь это одному богу известно. Взрывные устройства, которые там находились, не были профессионально подготовлены, там была куча проводов, непонятная изолента, температура была более 30 градусов, а в спортзале она была еще больше, могло оплавиться что угодно. Даже террористы, которые стояли сутками на этой "лягушке" тоже могли не выдержать. Могла произойти масса случайностей. Все началось с этих взрывов. Если бы не эти взрывы, то штурм произошел бы по нашему сценарию, а готовность была полнейшая к тому времени", - рассказал Попов.

Он также напомнил, что 2 сентября террористы допустили к себе единственного переговорщика Руслана Аушева.

"Когда он вышел от террористов, ему удалось вынести оттуда грудничков, за что ему низкий поклон. 26 или 27 детей было вынесено из здания. Я у него спросил, есть ли какие-то условия? Он сказал, что никаких условий не ставят, сказали, что 3 сентября он снова должен прийти и они выдвинут условия. То есть за час до второго этапа переговоров произошел взрыв. Мой вывод – они пришли убивать, они не пришли договариваться и освобождать заложников. Им нужна была мировая трагедия. Не даром 2 сентября всех взрослых мужчин они (террористы – ред.) расстреливали и выбрасывали со второго этажа. Это тоже было доказательством того, что они пришли убивать, и договариваться с ними было бесполезно", - отметил Валерий Попов.

3 сентября для России – особая памятная дата, когда вспоминают жертв всех террористических актов, произошедших в нашей стране, и отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Этот день неразрывно связан с ужасной трагедией в осетинском Беслане 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы захватили и заминировали здание школы, где три дня без еды и воды находились более тысячи заложников в ожидании освобождения. Трагедия потрясла весь мир. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 детей; также среди погибших – 3 офицера "Альфы" и 7 сотрудников "Вымпела". Это был самый крупный и жестокий теракт в новейшей истории России.

Об осетинской трагедии, о проблемах терроризма и методах борьбы с ним будут говорить принимавшие участие в освобождении заложников в Беслане ветераны российских спецподразделений.