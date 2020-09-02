Абухба о выдаче пенсий в Абхазии в кассах: откат развития банковской системы на десять лет

Радио Абухба о выдаче пенсий в Абхазии в кассах: откат развития банковской системы на десять лет

В Абхазии, начиная с 17 августа, пенсионные выплаты не начисляют на банковские карты, получить деньги можно только в кассах банков.

Как отметил Георгий Абухба, для банка за много лет это первый опыт обслуживания большого числа пенсионеров в кассах отделений банка.

"Последние 10 лет все пенсии, все социальные выплаты начислялись на карты. В связи с изменившейся ситуацией мы почти вдвое увеличили штат операционистов, которые обслуживают пенсионеров. Создаются очереди, возникает недовольство. Мы это недовольство разделяем и тоже все понимаем. Изначально, когда пришло письмо об изменении порядка выдачи пенсий, мы заявляли, что против этого, но, к сожалению, вынуждены подчиниться. Это все откатывает развитие нашей банковской системы на десятилетие назад. Помимо увеличения штата операционистов, мы расширили сеть, которая обслуживает пенсионеров… Мы будем смотреть, как будет проходить выдача пенсий. Если нужно будет внести какие-то корректировки для улучшения работы обслуживания пенсионеров, то они будут внесены", - рассказал Абухба.

Говоря о перспективах возвращения начисления пенсий абхазским пенсионерам на карты, Георгий Абухба отметил, что если это произойдет, то в Сбербанке Абхазии будут этому чрезвычайно рады.

"Это будет удобнее как для получателей пенсии, так и для сотрудников банка. Если это произойдет, то мы обеими руками "за", - отметил Георгий Абухба.

Непопулярное нововведение было принято в связи с тем, что после смерти пенсионеров некоторые родственники продолжили снимать средства с банковских карт.

Таким образом, с момента последней перерегистрации пенсионеров незаконно было выдано около 17 миллионов рублей. При этом перерегистрация российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии, происходит каждые десять месяцев.

По новым правилам пенсии выдают по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Как вариант, пенсию можно будет получить и по доверенности. Но при этом доверенное лицо тоже должно предоставить удостоверение личности.

Проблема с "мертвыми душами" касается не только российской, но и абхазской пенсии.