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Такие обстоятельства: Купалба о независимости Приднестровья

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Тридцать лет назад 2 сентября образовалась Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая республика. Как это было, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.

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Такие обстоятельства: Купалба о независимости Приднестровья

2 сентября 1990 года съезд депутатов в Тирасполе принял Декларацию об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР). В ноябре 1991 года было утверждено новое название страны - Приднестровская Молдавская республика.

О юбилее независимости и перспективах сотрудничества с Абхазией в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.

"30 лет назад государство начиналось фактически с нуля. Если сравнить с другими государственными формированиями, например, с Абхазией, то Абхазия имела свою государственность, а Приднестровье государственности не имело. За 30 лет страна построила уникальное государство. За этот период времени это государство достигло многого. Сегодня Приднестровье не признано большими государствами, но имеет торгово-экономические отношения более чем со 100 странами мира, в том числе со странами Евросоюза, США", - рассказал Купалба.

О перспективах взаимоотношений Приднестровской Молдавской республики с Абхазией слушайте в аудиофайле.


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