Гражданин и начальник: Барциц о первом месяце турсезона-2020 в Абхазии

Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как прошел первый после снятия ограничений на границе туристический месяц в республике.

Радио Гражданин и начальник: Барциц об итогах турсезона в августе

О заполняемости отелей за август по республике, о том, каков спрос на туробъекты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Астамур Барциц.

По его словам, в работе туристической отрасли в августе зафиксирована положительная динамика.

"У нас хорошие прогнозы на бархатный сезон по брони. Бронь подтверждается почти на 100 процентов. Мы уже немного захватываем октябрь. Но все будет зависеть от погоды", - отметил Барциц.

При этом, как сообщил замминистра туризма, отказов от бронирования в августе не поступало. Оправдались ожидания на результаты от экскурсионной деятельности.

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