Гражданин и начальник: Барциц о первом месяце турсезона-2020 в Абхазии

О заполняемости отелей за август по республике, о том, каков спрос на туробъекты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Астамур Барциц.
По его словам, в работе туристической отрасли в августе зафиксирована положительная динамика.
"У нас хорошие прогнозы на бархатный сезон по брони. Бронь подтверждается почти на 100 процентов. Мы уже немного захватываем октябрь. Но все будет зависеть от погоды", - отметил Барциц.
При этом, как сообщил замминистра туризма, отказов от бронирования в августе не поступало. Оправдались ожидания на результаты от экскурсионной деятельности.
Подробности слушайте в аудиофайле.