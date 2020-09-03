Леонков о цифровизации в вооружении: позволяет выполнять долг с комфортом и эффективно

Радио Леонков о цифровизации в вооружении: позволяет нести долг с комфортом и эффективностью

На выставке "Армия-2020" было порядка 28 тысяч различных экспонатов и образцов вооружения военной техники, в том числе и гражданской продукции, сказал Леонков в эфире радио.

"Самое интересное в том, что сейчас все уходят в так называемую цифровизацию, то есть у нас образцы вооружения уже работают на цифре, что позволяет разрабатывать высокоточное вооружение, высокоточные комплексы. Все работает уже совершенно по-другому, потому что информация, которая известна всем как передача данных и сведений, она становится элементом общевоинского боя. Информационные потоки нужно сжимать, ускорять, быстро обрабатывать, потому что в случае ведения боевых действий как раз информационная составляющая становится ключевым фактором, который может повлиять на исход боя и принести победу или позволит удержать оборону. Поэтому все основные комплексы вооружения военной техники тем или иным образом были в области цифровизации, очень много электроники, визуализации, то есть позволяют военнослужащему, который выполняет свой воинский долг, нести непростую задачу, Родину защищать с наибольшим комфортом и эффективностью", - отметил Леонков.