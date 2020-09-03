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Алексей Леонков
© Фото : Алексей Леонков

Леонков о цифровизации в вооружении: позволяет выполнять долг с комфортом и эффективно

Радио
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200903/1030863623/Leonkov-o-tsifrovizatsii-v-vooruzhenii-pozvolyaet-vypolnyat-dolg-s-komfortom-i-effektivno--.html

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik поделился своим мнением после посещения выставки "Армия–2020".

Радио
Леонков о цифровизации в вооружении: позволяет нести долг с комфортом и эффективностью

На выставке "Армия-2020" было порядка 28 тысяч различных экспонатов и образцов вооружения военной техники, в том числе и гражданской продукции, сказал Леонков в эфире радио.

"Самое интересное в том, что сейчас все уходят в так называемую цифровизацию, то есть у нас образцы вооружения уже работают на цифре, что позволяет разрабатывать высокоточное вооружение, высокоточные комплексы. Все работает уже совершенно по-другому, потому что информация, которая известна всем как передача данных и сведений, она становится элементом общевоинского боя. Информационные потоки нужно сжимать, ускорять, быстро обрабатывать, потому что в случае ведения боевых действий как раз информационная составляющая становится ключевым фактором, который может повлиять на исход боя и принести победу или позволит удержать оборону. Поэтому все основные комплексы вооружения военной техники тем или иным образом были в области цифровизации, очень много электроники, визуализации, то есть позволяют военнослужащему, который выполняет свой воинский долг, нести непростую задачу, Родину защищать с наибольшим комфортом и эффективностью", - отметил Леонков.       

 


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