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Аджба о вакцинации от гриппа в Абхазии: надо привиться, чтобы не путать с COVID-19

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200903/1030870826/Adzhba-o-vaktsinatsii-ot-grippa-v-Abkhazii-nado-privitsya-chtoby-ne-putat-s-COVID-19.html

Начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба в эфире радио Sputnik рассказал о необходимости вакцинации от гриппа в период пандемии короновирусной инфекции.

Радио
Аджба о вакцинации от гриппа в Абхазии: надо привиться, чтобы не путать с COVID-19

Вакцинация от сезонного гриппа начнется в Абхазии в начале октября. Минздравом Абхазии заказано в России 11 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа, сказал в эфире радио начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава республики Ахра Аджба.

"С вакцинацией дела уже получше, потому что в одно время шла информационная война. По всем СМИ давили негативные новости о вакцинах. Мы следим за тенденцией по прививкам в Абхазии. Ежегодно закупаем до 10 тысяч доз и столько же прививаем. Каждый год мы готовы к увеличению количества вакцин, если будут потребности, мы и больше закупим, но ажиотажа по вакцинации пока нет, я лично, не замечаю. Те вакцины, которые мы привозим, бесплатны и на добровольной основе", - объяснил Аджба.  

По словам начальника Управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Абхазии, вакцинацию от гриппа необходимо провести особенно в период пандемии.    

"О гриппе, о его последствиях, разъяснительная работа всегда ведется в прививочных кабинетах, и сейчас в пандемию, чтобы коронавирус с гриппом не смешался, потому как симптоматически они схожи, мы хотим вакцинацию от гриппа провести заранее, чтоб дифференцировать, в таком случае было бы мало поступлений по гриппу, и не было бы путаницы между гриппом и коронавирусом", - сказал Аджба.    


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