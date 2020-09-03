Аджба о вакцинации от гриппа в Абхазии: надо привиться, чтобы не путать с COVID-19

Радио Аджба о вакцинации от гриппа в Абхазии: надо привиться, чтобы не путать с COVID-19

Вакцинация от сезонного гриппа начнется в Абхазии в начале октября. Минздравом Абхазии заказано в России 11 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа, сказал в эфире радио начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава республики Ахра Аджба.

"С вакцинацией дела уже получше, потому что в одно время шла информационная война. По всем СМИ давили негативные новости о вакцинах. Мы следим за тенденцией по прививкам в Абхазии. Ежегодно закупаем до 10 тысяч доз и столько же прививаем. Каждый год мы готовы к увеличению количества вакцин, если будут потребности, мы и больше закупим, но ажиотажа по вакцинации пока нет, я лично, не замечаю. Те вакцины, которые мы привозим, бесплатны и на добровольной основе", - объяснил Аджба.

По словам начальника Управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Абхазии, вакцинацию от гриппа необходимо провести особенно в период пандемии.

"О гриппе, о его последствиях, разъяснительная работа всегда ведется в прививочных кабинетах, и сейчас в пандемию, чтобы коронавирус с гриппом не смешался, потому как симптоматически они схожи, мы хотим вакцинацию от гриппа провести заранее, чтоб дифференцировать, в таком случае было бы мало поступлений по гриппу, и не было бы путаницы между гриппом и коронавирусом", - сказал Аджба.