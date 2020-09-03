Такие обстоятельства: историк о значении Московского соглашения

Радио Такие обстоятельства: историк о значении Московским соглашении

3 сентября 1992 года было подписано Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта, который предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и возвращение беженцев.

"Уже не могли избегать того факта, что в Абхазии происходит противостояние двух сторон. Если раньше говорили, что это внутренний конфликт Грузии, то теперь не признать наличие вооруженного противостояния было невозможно. Этот факт был подтвержден проведением данной встречи. Хотя сама встреча проводилась таким образом, что на абхазскую сторону оказывалось давление в угоду Грузии. Само проведение встречи говорит о признании Абхазии стороной конфликта, а значит, полноправным участником переговорного процесса", - рассказал Авидзба.

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