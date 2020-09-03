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Кирилл Коктыш
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Коктыш: на Западе идет активная ревизия всей истории, где Запад всегда лучше

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200903/1030874784/Koktysh-na-Zapade-idet-aktivnaya-reviziya-vsey-istorii-gde-Zapad-vsegda-luchshe.html

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал поддержку Пекином позиции Москвы об итогах Второй мировой.

Радио
Коктыш: на Западе идет активная ревизия всей истории, где Запад всегда лучше

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму по случаю 75-летия окончания войны. 

В ней китайский лидер подчеркнул, что намерен "работать вместе над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же, как и над международной справедливостью".

Ранее Путин отмечал, что РФ будет решительно бороться с искажением фактов и до конца будет отстаивать историческую правду. Это действительно крайне важно, считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. 

"Дело в том, что сегодня мир раскалывается как минимум на два макрорегиона: на западный и не западный. В западном мире идет достаточно активная ревизия всей истории, где Запад всегда лучше, где всегда прав и где, "как мы знаем", США нанесли решающее поражение Германии, это заявлял Трамп. А в Европе вообще СССР был таким же государством, как и фашистская Германия. Все эти вещи, которые звучат, они абсолютно неприемлемы", - сказал политолог.

Коктыш отметил, что когда уходит поколение, которое было свидетелями тех событий, и на смену приходит молодое, то историю можно переписать очень легко. Эксперт привел в пример Украину, в которой сегодня "история варьируется в очень широких пределах".

"Поздравление Си Цзиньпиня и это обещание — оно больше, чем обещание. Это демонстрация идеологической близости, и не случайно следующей была фраза о справедливости, потому что на самом деле очевидно, что каждый из двух миров — западный и не западный — будут искать какие-то обоснования для себя... если для Запада понятно, что основной будет либерализм, то есть свобода, возведенная в абсолют, то альтернативой будет справедливость", - добавил Коктыш.


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