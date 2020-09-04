Дополнительное время: Капикян об открытии филиала футбольной академии "Зенит" в Абхазии

Координатор филиала Газпром - Академии АО "ФК "Зенит" в Абхазии Армен Капикян рассказал в эфире радио Sputnik о том, что в республике планируют открыть филиал футбольной академии.

Радио Дополнительное время: Капикян об открытии филиала футбольной академии "Зенит" в Абхазии

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга откроет в Абхазии филиал футбольной академии, где будут готовить детей нескольких возрастных групп, рассказал в интервью радио Sputnik координатор филиала академии в республике Армен Капикян.

"Наши дети получают шанс просматриваться в футбольном клубе "Зенит". То, что одобрили в Абхазии открытие филиала, - это здорово", - сказал Капикян.

Перед открытием филиала футбольной академии "Зенита", которое запланировано на ноябрь, абхазские тренеры пройдут курсы и процедуру лицензирования.

"7 сентября начинается обучение тренеров, повышение их квалификации. Приедут специалисты из Санкт-Петербурга, которые проведут обучение. Я считаю, что тренер всегда должен учиться, расти. Это будет полезно для подъема и развития детского футбола в республике", - сказал Капикян.

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