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МИД РФ

Захарова о встрече в Совбезе ООН по Белоруссии: образец контрпродуктивной практики

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200904/1030877831/Zakharova-o-vstreche-v-Sovbeze-OON-po-Belorussii-obrazets-kontrproduktivnoy-praktiki.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о позиции Москвы по поводу организованной Эстонией встречи по Белоруссии в Совете безопасности ООН.

Радио
Захарова о встрече в Совбезе ООН по Белоруссии: образец контрпродуктивной практики

Ранее прибалтийская страна заявила о желании провести неформальную встречу по так называемой "формуле Арриа" по событиям в Белоруссии.

В российском МИД считают такую встречу контрпродуктивной.

"Речь не идет, подчеркиваю, о созыве официального заседания Совета безопасности ООН. 4 сентября возможно проведение лишь неформальной встречи членов Совета безопасности по так называемой "формуле Арриа". Подобную дискуссию вправе организовать любой член Совета, для этого не требуется согласие большинства членов Совбеза", – сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Официальный представитель МИД отметила, что члены СБ стали злоупотреблять подобным форматом встречи в политико-пропагандистских целях, чтобы привлечь внимание к вопросам, по которым есть серьезные разногласия. Захарова назвала предстоящую встречу образцом такой "контрпродуктивной практики".

Она заметила, что события в Белоруссии не представляют угрозы для мировой безопасности.

"Мы расцениваем ее (встречи) косвенное пронесение в Совет безопасности, используя такие обходные пути, как встречи по "формуле Арриа", как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", – подчеркнула официальный представитель МИД.


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