"Правда тела": психологические причины лишнего веса и ожирения

Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости".
Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?
Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.
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02:50 "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?
04:25 "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами
12:50 Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?
16:20 Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?
19:00 Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию
22:40 Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытости
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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