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"Правда тела": психологические причины лишнего веса и ожирения

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Темы:
Подкасты РИА (383)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200905/1030878904/Pravda-tela-psikhologicheskie-prichiny-lishnego-vesa-i-ozhireniya.html

Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?

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"Правда тела": психологические причины лишнего веса и ожирения (копия)

Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". 

Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?

Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.

02:50 "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?
04:25 "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами
12:50 Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?
16:20 Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?
19:00 Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию
22:40 Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытости
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (383)

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