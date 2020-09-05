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Это надолго
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"Это надолго": как правильно кормить ребенка

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Темы:
Подкасты РИА (383)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200905/1030879025/Eto-nadolgo-kak-pravilno-kormit-rebenka.html

Как рацион мамы во время кормления влияет на предпочтения ребенка в еде? Нужно ли готовить для детей отдельно? Какими должны быть детский рацион и порция? Можно ли им глютен? Как живут дети вегетарианцев? Записали гид по детскому и взрослому питанию.

Радио
"Это надолго": как правильно кормить ребенка

Ест вроде нормально, но иногда кидается едой. Ненавидит творог, но обожает арбуз. Почему так? 

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое "food education" и почему не стоит лишний раз тревожиться, если ваш ребёнок вдруг съел бургер и запил его кока-колой.

Что такое сбалансированное питание? Как определить размер порции конкретно для вашего ребенка? Почему многие женщины до сих пор верят в "диету кормящей матери"? Как остановить пищевое насилие?

Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

Какое питание рекомендуется для скорейшего восстановления мамы после родов — пять полезных и вкусных рецептов.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
2:20 Что важно знать родителям о детском питании
3:20 Нужно ли готовить для детей отдельно
4:45 "ВОЗ рекомендует": чем и как кормить детей
7:20 Мифы о фруктах, которые "начинают бродить после 14:00"
9:40 Глютен, ГМО, лактоза, трансжиры, консерванты... детям можно?
13:30 Как "диета кормящей матери" формирует ребёнка-"нехочуху"
15:30 Сколько чашек кофе в день можно беременным, кормящим мамам и детям
16:45 Из скольких продуктов должен состоять рацион
18:20 Как живут дети веганов и вегетарианцев
22:10 Как определить размер порции для ребёнка
23:10 "Пищевой терроризм" и закармливание
24:40 Food education: зачем уроки питания в школе
32:45 Существует ли правильный режим питания
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (383)

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