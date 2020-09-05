"Это надолго": как правильно кормить ребенка

Как рацион мамы во время кормления влияет на предпочтения ребенка в еде? Нужно ли готовить для детей отдельно? Какими должны быть детский рацион и порция? Можно ли им глютен? Как живут дети вегетарианцев? Записали гид по детскому и взрослому питанию.

Радио "Это надолго": как правильно кормить ребенка

Ест вроде нормально, но иногда кидается едой. Ненавидит творог, но обожает арбуз. Почему так?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что такое "food education" и почему не стоит лишний раз тревожиться, если ваш ребёнок вдруг съел бургер и запил его кока-колой.

Что такое сбалансированное питание? Как определить размер порции конкретно для вашего ребенка? Почему многие женщины до сих пор верят в "диету кормящей матери"? Как остановить пищевое насилие?

Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

Какое питание рекомендуется для скорейшего восстановления мамы после родов — пять полезных и вкусных рецептов.

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2:20 Что важно знать родителям о детском питании

3:20 Нужно ли готовить для детей отдельно

4:45 "ВОЗ рекомендует": чем и как кормить детей

7:20 Мифы о фруктах, которые "начинают бродить после 14:00"

9:40 Глютен, ГМО, лактоза, трансжиры, консерванты... детям можно?

13:30 Как "диета кормящей матери" формирует ребёнка-"нехочуху"

15:30 Сколько чашек кофе в день можно беременным, кормящим мамам и детям

16:45 Из скольких продуктов должен состоять рацион

18:20 Как живут дети веганов и вегетарианцев

22:10 Как определить размер порции для ребёнка

23:10 "Пищевой терроризм" и закармливание

24:40 Food education: зачем уроки питания в школе

32:45 Существует ли правильный режим питания

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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