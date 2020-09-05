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"Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле

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Темы:
Подкасты РИА (383)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200905/1030879090/StrakhiOshibki-suschestvuet-li-psikhosomatika-na-samom-dele.html

"Все болезни от нервов"... Серьезно?! "В боку стреляет? Утром тошнит? Это психосоматика". Модно и трендово, без анализов и похода к врачу, списывать ангину и колит на "психосоматику". Что об этом думает наука?

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«Правда тела». Психологические причины лишнего веса и ожирения

Какие болезни действительно могут быть спровоцированы стрессом и переживаниями? И что же все-таки стоит называть психосоматикой?

"Мучают отиты — не хочешь никого слушать", "падает зрение — разочарован в мире", "нашли рак — значит обижался и грыз себя изнутри". Диванные эксперты готовы растолковать и найти причину любой болезни. Где правда, а где ложь? Во что давно пора перестать верить и какие заболевания считать психосоматическими?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, доцентом кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии Владой Титовой разбираемся, как наша психика влияет на тело и к чему может привести сильный стресс и потрясения.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
1:45 Что же такое психосоматика
3:50 "Святая семёрка": болезни с вероятной психосоматической природой
5:00 Как психика влияет на тело и насколько сильна связь между ними
10:00 Психосоматики не существует и это всего лишь когнитивные ошибки нашей психики?
12:05 Как и где искать истинную причину болезни
14:00 Разбираем самые распространенные мифы о психосоматике
14:45 Может ли продолжительный стресс провоцировать болезни
16:30 Правда ли, что во время войн из-за сильного потрясения женщины теряли возможность иметь детей
20:00 Как положительный настрой влияет на выздоровление онкобольных
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (383)

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