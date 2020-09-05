Не верю: как фейки могут разрушить бизнес

Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить).

Радио Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес

Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. “Обвалить” котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента, разрушить чью-то деловую репутацию или заработать миллиарды, манипулируя рынком.

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04:30 Околополитические фейки. Как американцы сжигали кроссовки из-за Трампа

08:00 Поддельный пресс-релиз, фальшивый пресс-секретарь. Мастерский фейк на 7 миллиардов евро

13:40 Насколько легко с помощью фейков манипулировать рынками и как этому противостоять? Мнение основателя telegram-канала Финсайд Олега Анисимова

17:00 Новый уровень дезинформации. Как дипфейки могут использовать в борьбе с конкурентами

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