Не верю: как фейки могут разрушить бизнес

Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. “Обвалить” котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента, разрушить чью-то деловую репутацию или заработать миллиарды, манипулируя рынком.
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