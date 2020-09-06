"Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?

Радио "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?

Сколько раз вы бросали курить и почему это всегда так тяжело?

Почему аргументы здесь не работают? Лучше бросать сразу или постепенно, уменьшая количество сигарет? Поможет ли переход на электронные сигареты? Как реагировать на срывы, когда очередная попытка провалилась? И правда ли, что зависимость "спит" и бросить навсегда невозможно?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, наркологом Владой Титовой разбираемся, как попрощаться с зависимостью.

Кстати, теперь каждую среду слушайте подкаст "Правда тела", в котором ведущие расскажут, с чего начать формирование полезной привычки.

3:00 Как работает зависимость?

7:00 Если бросать постепенно… это сработает?

9:35 Почему железная воля необязательна в борьбе с вредной привычкой

13:45 Сколько понадобится времени, чтобы расстаться с зависимостью

15:00 Почему социальная реклама почти никогда не работает?

18:15 Какими аргументами можно убедить курильщика бросить?

21:00 "Брошу, когда захочу": о вере в собственную исключительность

21:40 Как настроиться на борьбу

26:10 Электронные сигареты — шаг к избавлению от зависимости или очередная иллюзия?

27:40 Как формировать новые привычки

30:20 Правда ли, что бросить курить навсегда невозможно?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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