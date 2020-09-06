Как на каторгу. Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

Радио Как на каторгу. Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

Если утренние сборы превратились в пытку, а сама школа — в объект ненависти, причина этого не всегда лень и банальная усталость.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, по каким причинам первоклашка может заплакать утром перед школой, а старшеклассник прогуливать первые уроки.

В День знаний вспоминаем школьные годы и беседуем с психологом, педагогом, многодетной мамой Катериной Дёминой.

Курс программирования в GeekSchool от Geekbrains поможет получить детям и подросткам навыки, которые точно пригодятся в профессиональной жизни. Записывайтесь и получайте скидку до 40% на обучение по трем направлениям за один учебный год!

Как поддержать школьника в первые недели сентября, читайте в рекомендациях психолога Людмилы Петрановской.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкаст лучше и интереснее.

2:20 По каким причинам ребёнок может не хотеть идти в школу

5:00 Проблемы адаптации: что делать, если первоклассник не хочет в школу?

7:45 И снова про родительскую тревогу

9:45 Почему не хотят в школу ученики 5-8 классов?

11:00 Неочевидные причины, из-за которых подростки ненавидят школу

16:00 Разрешать ли детям оставаться дома, если они очень просят дать день отдыха?

18:45 Что ответить ребёнку, если он не хочет в школу, и как объяснить, зачем ему туда ходить?

20:30 Что делать, если "живот болит только по четвергам"?

21:45 Школа после пандемии: если дети говорят, что дома им училось лучше

24:00 Когда точно нужно менять школу?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

Слушайте подкасты РИА Новости.