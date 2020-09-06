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Как на каторгу. Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200906/1030882487/Kak-na-katorgu-Chto-delat-esli-rebenok-ne-khochet-idti-v-shkolu-.html

Из-за чего дети не хотят идти в школу? Как на это могут повлиять недавний опыт онлайн-обучения, сверстники, учителя и физиология? На что обратить внимание родителям, если ребёнок слишком часто просит остаться дома?

Радио
Как на каторгу. Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

Если утренние сборы превратились в пытку, а сама школа — в объект ненависти, причина этого не всегда лень и банальная усталость. 
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, по каким причинам первоклашка может заплакать утром перед школой, а старшеклассник прогуливать первые уроки.
В День знаний вспоминаем школьные годы и беседуем с психологом, педагогом, многодетной мамой Катериной Дёминой.
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Как поддержать школьника в первые недели сентября, читайте в рекомендациях психолога Людмилы Петрановской.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкаст лучше и интереснее.
2:20 По каким причинам ребёнок может не хотеть идти в школу
5:00 Проблемы адаптации: что делать, если первоклассник не хочет в школу?
7:45 И снова про родительскую тревогу
9:45 Почему не хотят в школу ученики 5-8 классов?
11:00 Неочевидные причины, из-за которых подростки ненавидят школу
16:00 Разрешать ли детям оставаться дома, если они очень просят дать день отдыха?
18:45 Что ответить ребёнку, если он не хочет в школу, и как объяснить, зачем ему туда ходить?
20:30 Что делать, если "живот болит только по четвергам"?
21:45 Школа после пандемии: если дети говорят, что дома им училось лучше
24:00 Когда точно нужно менять школу?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости.


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