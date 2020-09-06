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"Правда тела": лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет

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Существуют десятки диет, а мода на них меняется, кажется, раз в сезон. Какие диеты и правда эффективны, а какие могут вас убить?

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"Правда тела": лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет

Не есть после шести, есть часто, но понемногу, сидеть на гречке или соблюдать "стол номер пять". Лечебные и для похудения, низкоуглеводные и высокобелковые, моно- и кето-, дробное и раздельное питание… 
Что такое диета на самом деле, и для чего она может быть нужна? (Нет, не только для похудения). Можно ли питаться правильно и одновременно вкусно? А худеть, но при этом не быть голодным? Почему монодиеты могут быть крайне опасны, а интервальное голодание на самом деле не является голоданием?
Разбираемся вместе с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташёвой:
03:30 Не только про снижение веса: что такое диета на самом деле
07:50 Диета — всегда насилие?
11:00 Пицца, макароны, салаты, супы — про идеальную диету для здоровых людей
13:00 Чем диета отличается от режима питания
16:40 "Больше вреда придумать невозможно": монодиеты
19:30 Кетодиета. Убивает или лечит?
22:00 Low carb, high fat: диета, где не нужно считать калории
23:30 Хлеб — сейчас, масло — через час. Уловка раздельного питания
26:50 Существует ли универсальное правильное питание?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.


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