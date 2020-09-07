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Такие обстоятельства: Кутарба о многогранности конкурса "Гордость Абхазии"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200907/1030881989/Takie-obstoyatelstva-Kutarba-o-mnogogrannosti-konkursa-Gordost-Abkhaziya.html

Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Астамур Кутарба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как он попал в финал конкурса "Гордость Абхазии".

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Такие обстоятельства: Кутарба об электронном контроле за деятельностью крупных организаций

25 августа объявили имена пятерых победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии". Финалист конкурса Астамур Кутарба представил проект по электронному учету и контролю за деятельностью внутри крупных организаций.

4 сентября Астамур Кутарба назначен внештатным советником премьер-министра республики Александра Анкваб.

В эфире радио Sputnik Абхазия финалист конкурса рассказал о своем участии в нем и поделился своими планами на ближайшее будущее.

"Решил участвовать в конкурсе, потому что это небольшое соревнование проект, где перспективная молодежь рассказывает о своих проектах. Мне было это интересно, мне было интересно и то, что будет за результатами этого конкурса. Мне посчастливилось стать одним из победителей и для меня это большое событие, потому что мы попадаем в резерв президента. Для меня это очень почетно. Впечатления многогранные, потому что есть и положительные моменты и не очень, потому что возникали сложности и приходилось переориентироваться в различных конкурсах", - рассказал Кутарба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Согласно условиям конкурса "Гордость Абхазии", победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.


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