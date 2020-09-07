Дмитриев о критике "Спутник V": подход российских ученых основан на доказанной платформе

По словам директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, было много вопросов от других стран по российской вакцине от ряда скептиков. Российские ученые считают, что их подход к созданию вакцины более правильный, чем у зарубежных коллег.
"Подход российских ученых на основе доказанной платформы аденовируса человека – это, возможно, более правильный подход, чем на недоказанных и плохо изученных подходах, таких как МРНК (Матричная рибонуклеиновая кислота) и аденовирус шимпанзе. Мы называем это "обезьяньей вакциной". Институт Гамалеи смог модифицировать свою вакцину от (вируса) Эболы, которая была зарегистрирована и прошла все три фазы клинических испытаний, используя подход человеческого аденовируса", - пояснил он на брифинге РФПИ и Центра Гамалеи.
Кирилл Дмитриев подчеркнул, что центром Гамалеи было исследовано в четыре раза больше пациентов, чем в AstraZeneca (англо-шведской фармкомпании - Sputnik).
"Важно понимать, что будут критики, которые говорят, что здесь всего 76 людей исследовано. Почему не больше? Давайте сравним с той же фазой AstraZeneca. Они исследовали тысячу человек, но из них только 10 получили по два укола и после этого стали говорить, что два укола – это именно то, что необходимо для успеха", - сказал российский ученый.
Кроме того, Центр Гамалеи показал, что после введения российской вакцины вырабатывается в полтора раза больше антител, чем у сильно переболевшего человека. А вакцина AstraZeneca дает эффект на уровне переболевшего человека, утверждает Дмитриев.
"Российская вакцина более эффективна, так как там используются два различных вектора, а не один, как в вакцине AstraZeneca", - сказал он.
Почему "Спутник V" уже доказала свою эффективность, как в России исследовали долгосрочные последствия, а также чем опасны новые и плохо изученные подходы к созданию вакцины, слушайте в аудиофайле.