Такие обстоятельства: Акаба о пересмотре полномочий местных самоуправлений

О том, какими полномочиями сегодня обладают местные собрания депутатов и почему необходим пересмотр соответствующего законодательства, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала общественный и политический деятель Нателла Акаба.

Радио Такие обстоятельства: Акаба о пересмотре полномочий местных самоуправлений

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 1 ноября 2020 года. Соответствующий указ президента Абхазии Аслана Бжания был подписан 1 сентября.

По мнению политолога Нателлы Акаба, на данном этапе в Абхазии существует централизованная власть, в то время как местное самоуправление предполагает децентрализацию власти.

"Недавно, когда я была секретарем Общественной палаты, на эту тему бывали очень часто такие дискуссии, и мнения различались. Поэтому этот вопрос очень актуальный. Считаю, что депутаты Народного Собрания должны этой темой заняться, потому что многие считают, что полномочий у наших городских и районных собраний явно недостаточно и они не могут существенно влиять на ситуацию в муниципальных образованиях. Нам нужно рассмотреть вопрос о реформировании местного самоуправления", - отметила Нателла Акаба.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

В органы местного самоуправления Абхазии депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.

Избиратель - каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 18 лет ко дню выборов.