19:53 07 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.59
  • EUR89.48
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Акаба о пересмотре полномочий местных самоуправлений

Радио
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/07/1030895950.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200907/1030895721/Takie-obstoyatelstva-Akaba-o-peresmotre-polnomochiy-mestnykh-samoupravleniy.html

О том, какими полномочиями сегодня обладают местные собрания депутатов и почему необходим пересмотр соответствующего законодательства, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала общественный и политический деятель Нателла Акаба.

Радио
Такие обстоятельства: Акаба о пересмотре полномочий местных самоуправлений

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 1 ноября 2020 года. Соответствующий указ президента Абхазии Аслана Бжания был подписан 1 сентября.

По мнению политолога Нателлы Акаба, на данном этапе в Абхазии существует централизованная власть, в то время как местное самоуправление предполагает децентрализацию власти.

"Недавно, когда я была секретарем Общественной палаты, на эту тему бывали очень часто такие дискуссии, и мнения различались. Поэтому этот вопрос очень актуальный. Считаю, что депутаты Народного Собрания должны этой темой заняться, потому что многие считают, что полномочий у наших городских и районных собраний явно недостаточно и они не могут существенно влиять на ситуацию в муниципальных образованиях. Нам нужно рассмотреть вопрос о реформировании местного самоуправления", - отметила Нателла Акаба.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

В органы местного самоуправления Абхазии депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.
Избиратель - каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 18 лет ко дню выборов.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели
Сровняли с землей: как военные демонтируют дома после наводнения
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться