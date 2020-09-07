19:53 07 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.59
  • EUR89.48
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт о цветных революциях на постсоветском пространстве: направлены на отрыв от России

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200907/1030896989/Ekspert-o-tsvetnykh-revolyutsiyakh-na-postsovetskom-prostranstve-napravleny-na-otryv-ot-Rossii.html

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров рассказал о причинах цветных революций на постсоветском пространстве.

Радио
Эксперт о цветных революциях на постсоветском пространстве: направлены на отрыв от России

После распада СССР на постсоветском пространстве произошло 10 революций, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во время видеомоста "Бархатные революции постсоветского пространства: истоки и последствия".
Он подчеркнул, что все цветные революции были направлены на отрыв стран от России.
"Усилия организаторов цветных революций, которые находятся за океаном, направлены на отторжение постсоветских стран от России. Для чего это делается, понятно - достаточно вспомнить, где проходила граница НАТО к началу 1990 года и где она проходит сейчас. Почему-то в этих странах пишут свою историю и вспоминают только периоды, когда они были вне Советского Союза. Разве это не наша общая история? Разве победа в Великой Отечественной войне -  не победа всех без исключения республик? Разве полет в космос - не достояние всех республик? Нам надо гордиться своей историей", - заявил Джабаров.

Он уточнил, что все цветные революции имели ярко выраженную антироссийскую направленность, хотя именно РФ обеспечила независимость бывших советских республик.

"Все эти революции приводят к торможению развития. Вспомним Евромайдан - чем все закончилось? Украина получила какие-то преимущества от того, что оторвалась от России? Кроме проблем, развязывания гражданской войны, событий в Крыму, она ничего не добилась. Несмотря на все это, страны бывшего СССР еще крепко связаны между собой единой историей, и главная задача - сохранить связь", - подчеркнул Джабаров.

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели
Сровняли с землей: как военные демонтируют дома после наводнения
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться