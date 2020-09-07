Эксперт о цветных революциях на постсоветском пространстве: направлены на отрыв от России

Радио Эксперт о цветных революциях на постсоветском пространстве: направлены на отрыв от России

После распада СССР на постсоветском пространстве произошло 10 революций, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во время видеомоста "Бархатные революции постсоветского пространства: истоки и последствия".

Он подчеркнул, что все цветные революции были направлены на отрыв стран от России.

"Усилия организаторов цветных революций, которые находятся за океаном, направлены на отторжение постсоветских стран от России. Для чего это делается, понятно - достаточно вспомнить, где проходила граница НАТО к началу 1990 года и где она проходит сейчас. Почему-то в этих странах пишут свою историю и вспоминают только периоды, когда они были вне Советского Союза. Разве это не наша общая история? Разве победа в Великой Отечественной войне - не победа всех без исключения республик? Разве полет в космос - не достояние всех республик? Нам надо гордиться своей историей", - заявил Джабаров.

Он уточнил, что все цветные революции имели ярко выраженную антироссийскую направленность, хотя именно РФ обеспечила независимость бывших советских республик.

"Все эти революции приводят к торможению развития. Вспомним Евромайдан - чем все закончилось? Украина получила какие-то преимущества от того, что оторвалась от России? Кроме проблем, развязывания гражданской войны, событий в Крыму, она ничего не добилась. Несмотря на все это, страны бывшего СССР еще крепко связаны между собой единой историей, и главная задача - сохранить связь", - подчеркнул Джабаров.