Педиатр рассказала, как можно обезопасить детей от заражения COVID-19

Заведующая педиатрическим отделением Республиканской детской больницы Марина Гегия в эфире радио Sputnik рассказала, можно ли отличить коронавирус от сезонного заболевания, и как защитить ребенка в период пандемии.

Радио Педиатр рассказала, как можно обезопасить детей от заражения COVID-19

Каждая мама должна осмотреть своего ребенка, прежде чем отправить его в школу, должна измерить ребенку температуру, в случае проявления каких-то легких катаральных явлений, подъема температуры, мама не должна отправлять в школу или в детский сад, сказала Гегия в беседе на радио.

"Но, помимо измерения температуры, основой всему является ношение масок, так как маски в какой-то степени могут предупредить заражение. Имеет место и обычная профилактика при инфекционных заболеваниях - это частое мытье рук, то есть после прикосновения к каждому предмету необходимо мыть руки, если есть такая возможность, либо обработка антисептиками. Это принципиально важно, потому что пути заражения – слизистые. Своей рукой мы можем занести вирус в слизистую рта и глаз. После того как ребенок пришел домой, надо помыть руки, и именно тщательно", - рассказала Гегия.

Педиатр сказала, что отличить коронавирус от сезонного заболевания можно только на начальном этапе.

"У детей грипп проявляется более агрессивно, сразу поднимается высокая температура, катаральные явления, выраженная боль в горле, это все больше характерно для гриппа. Но так как мы сейчас в условиях обострения COVID, обязательно нужно делать диф-диагностику. В Республиканской больнице есть экспресс-тесты на вирус грипп, то есть мы можем сразу в приемном покое его сделать, если будет положительный, то тогда такого пациента ведем как больного с гриппом, если он отрицательный, то следующий этап это взятие ПЦР на COVID инфекцию", - сказала Гегия.

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