Такие обстоятельства: Медвенский о поиске останков красноармейцев в горах Абхазии

Об экспедиции Госмузея Боевой Славы по поиску останков советских солдат на Южном Марухе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель экспедиции Николай Медвенский.

Радио Такие обстоятельства: Медвенский о поиске останков красноармейцев в горах Абхазии

По словам Медвенского, экспедиция велась на участке высокогорной местности от ущелья реки Южный Марух до самой границы Южно-Марухского ледника – практически граница с Российской Федерацией. На этом участке велись интенсивные бои советских солдат с немецкими захватчиками.

Медвенский сообщил, что за три дня экспедиции удалось обнаружить останки двух советских воинов.

Это была восьмая экспедиция Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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