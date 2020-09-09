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Такие обстоятельства: Медвенский о поиске останков красноармейцев в горах Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200909/1030904541/Takie-obstoyatelstva-Medvenskiy-o-poiske-ostankov-krasnoarmeytsev-v-gorakh-Abkhazii.html

Об экспедиции Госмузея Боевой Славы по поиску останков советских солдат на Южном Марухе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель экспедиции Николай Медвенский.

Радио
Такие обстоятельства: Медвенский о поиске останков красноармейцев в горах Абхазии

По словам Медвенского, экспедиция велась на участке высокогорной местности от ущелья реки Южный Марух до самой границы Южно-Марухского ледника – практически граница с Российской Федерацией. На этом участке велись интенсивные бои советских солдат с немецкими захватчиками.
Медвенский сообщил, что за три дня экспедиции удалось обнаружить останки двух советских воинов.

Это была восьмая экспедиция Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
Подробности слушайте в аудиофайле.

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