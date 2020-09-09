Такие обстоятельства: Медвенский о поиске останков красноармейцев в горах Абхазии

По словам Медвенского, экспедиция велась на участке высокогорной местности от ущелья реки Южный Марух до самой границы Южно-Марухского ледника – практически граница с Российской Федерацией. На этом участке велись интенсивные бои советских солдат с немецкими захватчиками.
Медвенский сообщил, что за три дня экспедиции удалось обнаружить останки двух советских воинов.
Это была восьмая экспедиция Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
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